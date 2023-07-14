В Москве наградили победителей конкурса "Точка отсчета"

Участники - социально ориентированные компании

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "Точка отсчета". Его проводит Общественная палата среди некоммерческих организаций страны, ведущих наиболее прозрачную деятельность.

В течение года участники - социально ориентированные компании - присылали отчеты, в которых максимально подробно и доходчиво рассказывали о своей работе и её результатах.

Так, одно из первых мест жюри присудило столичному благотворительному фонду помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - "Второе дыхание". По словам организаторов, подобные конкурсы очень важны.

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