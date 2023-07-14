В этом году ожидается богатый урожай

"Мадлен пуйе", "УФО", "рэдхевен" - всего около 30 сортов. В Крыму приступили к активному сбору персиков. Выращенные на полуострове плоды ценят за особую сладость и медовый вкус. И на прилавках они долго не задерживаются. В этом году ожидается богатый урожай, полакомиться хватит не только крымчанам, но и жителям других регионов.

Плоский как летающая тарелка – это французский сорт "УФО". Хотя у нас его называют инжирным за чрезмерную сладость. Собирают уже сочные, но внешне достаточно плотные плоды - это так называемая техническая спелость.

УФО – один из ранних сортов. Перед этим собрали "мадлен пуйе" и казахстанский. Объемы постепенно увеличиваются. Пик урожая ожидают в начале августа.

Крымский персик прочно ассоциируется с отдыхом на полуострове и обеспечивает сладкие воспоминая. Отсюда сочные фрукты отправляют прямиком на прилавки. В Москве будут уже через пару дней, на черноморском побережье – через несколько часов.

Популярные у туристов сорта "белый лебедь" и "золотой юбилей" в промышленном производстве уже не встретишь. Слишком нежные - быстро теряют товарный вид. Сегодня эталон – американский "рэдхевен". Большой, сочный и транспортабельный. Но выбор все равно остается.

"У нас в садах около 30 сортов персика. Главная задача – чтобы в течение всего летнего сезона наша продукция поступала на рынки России", - отметил главный агроном Кирилл Ермолаев.

Бахчисарайская долина – идеальное место для фруктовых садов. Горные вершины укрывают деревья от холодных ветров и заморозков. А недостаток воды в Крыму решила ботаника. Персики здесь прививают на горький миндаль. Его корневая система проникает в землю на глубину до 8 метров. Уже через несколько лет полив не нужен, дерево самостоятельно добывает влагу. Впрочем, этой весной из-за дождей воды было более чем достаточно. Аграриям пришлось бороться с вредителями.

"Как вы видите – справились, у нас лист зеленый, красивый, деревья не болеют. Персик тоже у нас без пятен, не погрызенный. Ничем не болеет, не гниет. Даже эти дожди дали немножко роста плодам, по калибру они будут крупнее", - пояснил генеральный директор агрофирмы Алексей Наседкин.

Собирать персики будут до октября. Так что даже в бархатный сезон можно будет полакомиться персидскими яблоками. Причем, последним созреет местный сорт – "крымская осень".

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"