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МИД не подтвердил падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

10:17
  • пятница
  • 14 июля 2023

Таких сведений у Москвы нет

Российская сторона не располагает подтверждениями того, что запущенная Пхеньяном ракета могла упасть в исключительной экономической зоне России. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Комментируя соответствующее заявление ООН, чиновница подчеркнула, что на данный момент подтверждающих данных о падении ракеты в нашей исключительной экономической зоне нет, сообщает ТАСС.

12 июля Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск. По словам источников в Министерстве обороны Японии, межконтинентальная баллистическая ракета могла бы достичь любой точки на территории Соединенных Штатов — расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тысяч км.

Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Он назвал "Хвасон-18" самым мощным средством сдерживания ядерной войны. Совбез ООН решил провести экстренное заседание в связи с запуском баллистической ракеты КНДР.

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