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Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске

10:37
  • пятница
  • 14 июля 2023

Так распорядилось российское правительство

Российское правительство принимает предложение Министерства иностранных дел России о закрытии в Смоленске консульского агентства Польши. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 июля, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Речь идет о консульском агентстве Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области.

МИД России должен уведомить Варшаву об отзыве Москвой согласия на открытие данного агентства, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией", на фоне которого "я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России". Однако в таком случае "сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", признал польский политик.

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