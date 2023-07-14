ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беспилотник сбили в нескольких километрах от Курской АЭС

10:28
  • пятница
  • 14 июля 2023

Приняты все меры по обеспечению безопасности

Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской атомной электростанцией (АЭС).

Беспилотник-камикадзе был самолетного типа, сообщил источник telegram-канала SHOT. Пострадавших нет. Позднее информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - написал он в своем telegram-канале.

Все меры для обеспечения безопасности российских АЭС приняты, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на фоне новостей о беспилотниках.

"В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ранее три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили в нескольких километрах от Воронежа. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС и Следственного комитета России
Сотрудники МЧС и Следственного комитета России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.