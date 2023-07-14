Беспилотник сбили в нескольких километрах от Курской АЭС

Приняты все меры по обеспечению безопасности

Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской атомной электростанцией (АЭС).

Беспилотник-камикадзе был самолетного типа, сообщил источник telegram-канала SHOT. Пострадавших нет. Позднее информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - написал он в своем telegram-канале.

Все меры для обеспечения безопасности российских АЭС приняты, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на фоне новостей о беспилотниках.

"В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ранее три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили в нескольких километрах от Воронежа. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

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