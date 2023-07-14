Музей городского хозяйства проведет мастер-классы и квесты на Московском урбанистическом форуме

Это лекции, мастер-классы и экскурсии

Музей городского хозяйства столицы проведет 27 мероприятий на Московском урбанистическом форуме. Это лекции, мастер-классы и экскурсии.

Так, в день открытия форума, 1 августа, пройдут три лекции: "Анатомия города" о коммунально-инженерной инфраструктуре, "Жизнь в большом городе" об истории многоквартирных домов и рассказ об экспозиции музея. Также пройдет мастер-класс для детей "Строим мой район".

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в центральном выставочном зале "Манеж" и выставочном центре "Гостиный двор".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"