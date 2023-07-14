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Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола

10:55
  • пятница
  • 14 июля 2023

Вырождение нации для России недопустимо

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола.
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Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он привел статистику, согласно которой операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. По данным на 2022 год в Штатах проживают 1 миллион 640 тысяч трансгендеров, из них 340 тысяч – это подростки.

"Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", - подчеркнул спикер Госдумы в своем telegram-канале. 

Ко второму чтению в текст документа внесли ряд корректив. В частности, в случае смены пола одного из супругов будут аннулировать браки, а сменившим пол запретят усыновлять детей. Новые правила не будут распространяться на тех, кто сменил пол до момента принятия поправок.

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