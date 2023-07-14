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Джонни Депп не приедет в Россию

11:06
  • пятница
  • 14 июля 2023

Предполагалось, что такой визит может быть приурочен к премьере его нового фильма

Голливудская звезда Джонни Депп в настоящее время не планирует никаких поездок в Россию. Об этом рассказал продюсер и друг актера Стивен Дейтерс.
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Дейтерс уточнил, что видеообращение актера к зрителям, из которого многие сделали вывод о скором приезде Деппа в Россию, было записано для выхода фильма "Жанна Дюбарри" в международный прокат, но "визитов в Россию не будет", сообщает ТАСС.

Ранее Джонни Депп обратился к зрителям перед премьерой фильма "Жанны Дюбарри", где он сыграл короля Людовика XV. Актер поблагодарил всех, у кого нашлось время посмотреть эту картину, подчеркнув, что гордится этой киноработой. В завершение Депп призвал зрителей беречь себя и заявил "до встречи", что породило слухи о его возможном приезде в Россию.

Эти слухи подпитали сообщения источников о том, что осенью актер собирается в Москву, чтобы записать общий трек с российскими музыкантами. Голливудской звезде якобы пообещали за это гонорар в 370 тысяч долларов и экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

При этом один из музыкантов утверждал, что Деппу предлагали заплатить больше, но он предпочел гонорар поменьше, зато с экскурсией.

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