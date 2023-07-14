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Боксер Усик решил баллотироваться в президенты Украины

11:18
  • пятница
  • 14 июля 2023

Спортсмен пообещал сделать это по завершении карьеры в боксе

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации Александр Усик заявил о намерении побороться за пост президента Украины.

Как заявил спортсмен, он вернется в первый тяжелый вес, снова станет абсолютным чемпионом, а потом завершим карьеру и будет баллотироваться на пост президента.

До сих пор у 36-летнего Усика не было ни одного поражения на профессиональном ринге при 20 победах, включая 13 побед нокаутом, отмечает ТАСС.

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года. Однако если военное положение в стране не отменят, выборов не будет, Владимир Зеленский останется на своему посту дольше, чем планировалось.

В июне Зеленский указывал, что, по законодательству Украины, выборы "должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий". Он исключил возможность проведения голосования в период действия военного положения.

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Боксер Александр Усик
Боксер Александр Усик
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