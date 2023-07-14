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В Британии началась многодневная забастовка врачей

11:48
  • пятница
  • 14 июля 2023

На смены не выйдут даже интерны из бригад скорой помощи

В Великобритании - крупнейшая в истории страны забастовка врачей. В ней принимают участие десятки тысяч молодых специалистов по всей стране.

Почти неделю они не будут ходить на работу. Медики требуют увеличения зарплат. Премьер-министр Риши Сунак предложил повысить оклады на 6 процентов, но профсоюзы отказались. Они хотят прибавки на треть.

В ближайшие дни на смены не выйдут даже интерны из бригад скорой помощи. Это ухудшит и без того сложную ситуацию в здравоохранении. По данным газеты Independent, из-за нехватки персонала в больницах очереди достигли рекордного показателя. Семь с половиной миллионов пациентов не могут вовремя получить лечение. Ждать приходится целый год.

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