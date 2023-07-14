Собянин: Обучение врачей общей практики поможет повысить эффективность диагностики ССЗ

В кадровом центре Депздрава открылась новая образовательная программа

Новая образовательная программа для врачей общей практики открылась в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Обучение там проходят около 2,5 тысячи человек.

"Программа посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью - одной из главных причин инвалидности и смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если они выявлены на поздней стадии. Новые знания позволят улучшить навыки в выявлении признаков сердечной недостаточности", - сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что далее пациента будут сопровождать на каждом этапе. В Москве создана целая система помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она включает амбулаторное, стационарное лечение, в том числе высокотехнологичную медпомощь, дополнительное лекарственное обеспечение, диспансерное наблюдение.

Кадровый центр не имеет аналогов в России и странах Восточной Европы, добавил Собянин.

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