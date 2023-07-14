Будущие контрактники назвали пример воевавших с фашистами дедов своей мотивацией

Россия продолжает спецоперацию

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, рассказали журналистам, что пример их дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, вдохновил их на службу в зоне специальной военной операции.

Один из мужчин подчеркнул, что "давно к этому шел, готовился", а мотивацию дал ему его дедушка. Посетитель пункта отбора показал медаль деда за победу над Германией и заявил, что "именно сейчас в этот момент мы нужны своей стране".

Другой мужчина также поделился своей мотивацией служить Родине, отметив, что, как и его дедушка в сложные времена идет на защиту страны. Он рассказал, что является патриотом и не в первый раз защищает Родину — "два месяца дома побыл, а сейчас еду обратно". Мужчина назвал это своим долгом и рассказал, что и его дед воевал.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также 4 апреля начал работу чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что российская армия — современная и героическая. Политик подчеркнул достоинства ВС России, "несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы". Медведев также выразил убежденность в том, что "вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро".

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