Зеленский по-хамски ответил британскому министру обороны вместо благодарности

Украинцы, настаивая на предоставлении им финансовой и военной помощи, "агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще". Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик прокомментировал ситуацию с заявлением главы британского Минобороны Бена Уоллеса о том, что Украине следовало бы проявить благодарность к тем, кто им помогает. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ предложил политику показать, как это нужно делать, и пообещал благодарить его каждое утро. Этим Зеленский не ограничился, записав издевательское видео, в котором сказал "спасибо" 47 раз.

Орбан отметил, что "если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно — так, по крайней мере, думают в Венгрии", однако на Украине "это не действует, а Бен Уоллес оказался "непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский, недовольный отсутствием немедленного приглашения его страны в Североатлантический альянс, угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО. Украинский политик назвал абсурдным отсутствие конкретных сроков для приглашения Украины в НАТО, обвинив западных союзников в слабости, а затем попытался шантажировать их угрозами неявки на Совет.

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