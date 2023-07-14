В Белгороде взорвался автомобиль

Пострадали три человека

В жилом районе Белгорода при взрыве в машине пострадали три человека, в том числе ребенок.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадал мужчина, который в момент взрыва находился в автомобиле, и женщина с ребенком, которые проходили мимо.

Пострадавших отвезли в больницу, у них диагностировали осколочные ранения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В случае необходимости их доставят на лечение в Москву.

На месте работают оперативные службы. Угрозы соседним домам нет.

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