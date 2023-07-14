Варшава продолжает враждебные шаги по отношению к России

В Министерство иностранных дел России в пятницу, 14 июля, вызвали посла Польши в Москве для вручения ноты с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики в Смоленске. Об этом рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что в 2011 году Россия продемонстрировала искреннюю готовность идти навстречу просьбам польской стороны и в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие упомянутого агентства на территории Смоленской области, в котором расположены значимые для польской стороны памятные объекты. При этом Россия пошла на изменение в пользу Польши паритета по числу консульских учреждений двух стран.

Однако Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, а атмосфера русофобии в Польше исключает демонстрацию каких-либо "жестов доброй воли" с российской стороны, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Польша — это враждебное для нас государство". Спикер Кремля отметил, что в выборе определения для этой страны не стал бы называть Польшу недружественным государством, а пошел бы еще дальше.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что поляки продолжают мечтать о восстановлении "недоделанной империи" Речь Посполитая и "идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной", но это лишь толкает "польское общество в пучину тяжелых исторических ломок".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"