Андрей Бочкарёв: На станции метро "Аэропорт Внуково" началась обкатка эскалаторов

Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания

Завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов на станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии метро. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Три эскалатора длиной 14,7 метров соединяют платформенный участок станции "Аэропорт Внуково" с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", – рассказал Бочкарев.

Он напомнил, что вход на стацию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал Международного аэропорта Внуково.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как был полностью завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции.

"ТПП – это "сердце" любого станционного комплекса, питающее все системы его жизнеобеспечения. Сейчас на электрические щиты "Аэропорта Внуково" подано постоянное напряжение", – сообщил Кравцов.

По его словам, на станции продолжается установка инженерных систем – силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также ведется архитектурная отделка технической и пассажирской зон, обратная засыпка котлована станции.

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