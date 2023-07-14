Минэнерго опровергло дефицит бензина в России

Ситуация находится под контролем

Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказали в российском Министерстве энергетики.

Ведомство подчеркнуло, что ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением.

Минэнерго и ФАС следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики обнародовали данные, согласно которым стоимость автомобильного бензина у производителей в России увеличилась в мае по отношению к апрелю на 18,7%. При этом ведомство указало, что бензин подорожал почти во всех российских субъектах, где осуществляется его производство.

Однако в Минэнерго заверили, что колебания оптовых цен на топливо в России не окажут существенного влияния на ситуацию в рознице, поскольку текущая маржинальность автозаправочных станций позволит им удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.

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