ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минэнерго опровергло дефицит бензина в России

12:42
  • пятница
  • 14 июля 2023

Ситуация находится под контролем

Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказали в российском Министерстве энергетики.

Ведомство подчеркнуло, что ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением.

Минэнерго и ФАС следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики обнародовали данные, согласно которым стоимость автомобильного бензина у производителей в России увеличилась в мае по отношению к апрелю на 18,7%. При этом ведомство указало, что бензин подорожал почти во всех российских субъектах, где осуществляется его производство.

Однако в Минэнерго заверили, что колебания оптовых цен на топливо в России не окажут существенного влияния на ситуацию в рознице, поскольку текущая маржинальность автозаправочных станций позволит им удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
АЗС
АЗС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.