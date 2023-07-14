Кандидат в мэры Москвы попал в ДТП

Политик получил травму

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов попал в аварию.

Как стало известно РИА Новости, Чернышов сидел на заднем сидении машины, когда произошел удар. Депутат повредил ранее травмированную руку. Других пострадавших нет.

"Буду ходить с лангеткой. Цел и практически невредим", - сказал он агентству.

Чернышов поблагодарил врачей за оперативно оказанную медицинскую помощь. Вынужденную паузу депутат использует для подготовки предвыборной программы.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уже зарегистрированы пять кандидатов: действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.

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