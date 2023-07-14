В Москве на фотовыставке покажут архитектуру и убранство новых церквей

Они были построены в рамках программы "200 храмов"

В преддверии знакового события - празднования 1035-летия Крещения Руси - в центре Москвы открылась выставка, рассказывающая о возрождении духовного и культурного наследия столицы.

В экспозиции под открытым небом представлены фотографии уникальных по архитектуре и убранству новых церквей, построенных за последние годы в рамках масштабной программы "200 храмов". Они стали настоящим украшением московских районов. Зрители смогут увидеть, как меняется городской ландшафт, бережно соединяются традиции и современность в облике мегаполиса. И, как подчеркивают организаторы, важно продолжать поддерживать подобные инициативы.

"Вы видите, как украсились наши районы благодаря храмам, как преобразуется наша Москва. Но самое главное, что вокруг храмов у нас создаются очень сплоченные приходы. И храм оказался не только местом, где происходят богослужения, но и местом добрых дел", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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