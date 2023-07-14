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На Рябиновой улице в Москве столкнулись фура и КамАЗ

14:57
  • пятница
  • 14 июля 2023

Ведется следствие

В столице выясняют причины огненного ДТП на Рябиновой улице. Минувшей ночью там столкнулись фура и КамАЗ. Один человек пострадал.

Всё началось с того, что большегруз стал поворачивать налево и в этот момент в него влетел двигающийся по встречной полосе самосвал. От удара возникла мощная вспышка.

По предварительным данным, взорвался бензобак. Через считанные минуты обе машины были охвачены пламенем. Для ликвидации возгорания на место прибыли пожарные. После тушения к работе подключился эвакуатор. Он убрал с проезжей части сначала грузовик, а после оттащил и фуру. В больницу с травмами доставили водителя "КамАЗа". Кто нарушил правила дорожного движения, выясняется.

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