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В результате ДТП на МКАД пострадали два человека

14:58
  • пятница
  • 14 июля 2023

Водителиь иномарки протаранил другую машину

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, которое произошло рано утром на внешней стороне 80-го километра МКАДа.

Водитель автомобиля "Дэу Нексия" на полной скорости врезался в стоящий на обочине "Ниссан Альмера". В момент удара рядом с машиной находился 36-летний водитель. Его отбросило в сторону.

Сейчас пострадавший в больнице. В салоне находилась 33-летняя пассажирка. Она также госпитализирована.

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