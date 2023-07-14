В результате ДТП на МКАД пострадали два человека

Водителиь иномарки протаранил другую машину

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, которое произошло рано утром на внешней стороне 80-го километра МКАДа.

Водитель автомобиля "Дэу Нексия" на полной скорости врезался в стоящий на обочине "Ниссан Альмера". В момент удара рядом с машиной находился 36-летний водитель. Его отбросило в сторону.

Сейчас пострадавший в больнице. В салоне находилась 33-летняя пассажирка. Она также госпитализирована.

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