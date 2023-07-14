Для покраски домов на востоке Москвы используют сложную пастельную гамму

Технология проходит в несколько этапов

Нежная палитра! Многоэтажкам на востоке города придают необычные цвета. В рамках капремонта там уже заменили старые инженерные системы, теперь очередь фасадов. Технология покраски сложная, проходит в несколько этапов. Зато в итоге получается необычный рисунок.

"Крем авокадо", "Зеленая груша", "Розовый тулит", "Мягкая сиена", "Красный кедр" - оттенки с необычными названиями и не менее оригинальной текстурой - новая цветовая палитра, увидеть которую уже сейчас можно в восточных районах столицы. Сложную пастельную гамму здесь выбрали для отделки фасадов многоэтажек, которые ремонтируют по программе капитального ремонта.

"Данные цвета были одобрены московской колористической архитектурой и каждый желающий житель может ознакомиться с данным решением на сайте мос.ру", - рассказал Олег Дегтев, заместитель начальника управления строительного контроля по ВАО.

На улицах Вешняковская и Молостовых с начала весны работы ведутся в панельных домах постройки конца 60-х - начала 70-х годов. Исчерпавшие ресурс инженерные системы уже заменили, осталось привести в порядок фасады.

"Серия П-49. Они тогда строились в таком большом количестве. Их особенность была отделка ячеистой плиткой мелкой. Со временем плитка пришла в негодность, и сейчас фонд применяет специальную технологию", - пояснил Станислав Ананьев, генеральный директор компании подрядчика.

Технология обновления фасадов состоит из нескольких этапов, которые в каждом из подъездов рабочие выполняют поочередно.

"На первом этапе произведены подготовительные работы по ремонту фасада: выполнена отбивка, шлифовка панели плоскостей, восстановлена геометрия наружных углов, выполнена заделка выбоин. На втором этапе работ выполнена работа по оштукатуриванию стен полимерцементным раствором по армирующей сетке", - рассказал Олег Дегтев.

И лишь уже на финальной третьей стадии наносится декоративная цветная штукатурка. "Штукатурка наносится, и затем мастера специальными терками шлифуют различными движениями - или круговыми или снизу верх - и за счет этого получается рисунок", - отметил Александр Савин, заместитель начальника управления строительного контроля по ЗАО.

Сочетания оттенков сирени теперь визитная карточка квартала панельных высоток на Мосфильмовской улице в Раменках. Какого точно цвета их дома были до капремонта, их жильцы и сказать-то теперь затрудняются.

Кроме обновления фасадов, в ходе ремонта в 16-этажках заменили также балконные экраны, входные группы, оконные рамы в местах общего пользования и кровлю.

"В рамках капитального ремонта мы отремонтируем в этом году 150 жилых домов. Также план на следующий год - 150 домов", - сообщил Борис Джиоев, заместитель начальника производства технического управления Фонда капитального ремонта.

Цветовые решения разрабатываются в общей единой концепции для каждого из районов. Трехфазное покрытие прослужит годами, уверяют специалисты.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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