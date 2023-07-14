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Движение по мосту через реку Пехорку запустят в сентябре

15:01
  • пятница
  • 14 июля 2023

Работы завершены на 85%

Движение по мосту через реку Пехорку запустят в сентябре - на полгода раньше срока. Работы там завершены на 85%. 

Сейчас ставят металлическое ограждение, фундамент, ростверки шумозащитных экранов, также укладывают дорожное полотно и благоустраивают территорию.

Мост длиною более 300 метров соединит Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой "Москва - Нижний Новгород - Казань". Три полосы движения в каждом направлении сделают переезд удобным для автомобилистов

"Под данным мостом находится ещё один мост, действующий: мы работали без перекрытия дорожного движения - этот мост также через реку Пехорка. И таким образом, когда мы завершим строительство северного участка, этот северный участок соединит две федеральные трассы: М-11 и М-12", - пояснил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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