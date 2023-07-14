В Подмосковье спасли подстрадавшего в аварии коршуна

На восстановление птицы может потребоваться до трех месяцев

В детской у Лизы поселился новый обитатель. Довольно спокойный, не агрессивный, терпеливый. Сильно пострадавший во время автомобильной аварии. Случившейся буквально на глазах у лизиного отца.

Умирать на дороге птицу он оставить не смог, стал искать ближайшую ветеринарную клинику. Нашел только в Волоколамске. Врачи там даже задержались после работы, чтобы осмотреть пострадавшую. Выяснилось - сломан клюв, других переломов нет. Но серьёзный отёк внутренних органов. Шансы на спасение - пятьдесят на пятьдесят. Требовалась специализированная помощь - тех, кто занимается непосредственно дикими птицами и их реабилитацией. Однако таких врачей еще предстояло разыскать - вот Дмитрий и принял решение на время забрать пострадавшую домой. Сам научился делать уколы. И поить водой. Какое-то время даже и не знал, что за птицу спас.

"Это вот канюк, но я не знал, кто это, и мне только в ветеринарной клинике сказали, что это канюк, видно, что это хищная птица", - говорит Дмитрий.

В центре реабилитации диких птиц, куда Дмитрий отвез своего подопечного, правда, внесли коррективы: "Это не канюк, это коршун. В сравнении, например, с ястребами, канюками - они очень комфортные в работе. У них защитный механизм - они прикидываются мёртвыми".

Долго прикидываться ветеринары, впрочем, не дали - нужно было провести предварительный осмотр. В центре реабилитации говорят - попавшие в автомобильную аварию птицы - довольно частая история. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, кормят, следят за восстановлением.

"У нас основная деятельность сейчас ведётся за городом - это Киржачский район Владимирской области, там у нас участок, вольеры, там животные долечиваются, там они проходят последний этап для подготовки к выпуску", - рассказала Елена Саева, заместитель руководителя центра реабилитации диких птиц.

На восстановление птицы после травм может потребоваться два-три месяца, говорят орнитологи. И часто такие подопечные потом возвращаются в природу.

"Будет чёткое понимание того, что птица может самостоятельно добывать пищу в природе, и тогда в этом случае все лётные функции будут сохранены, тогда соответственно птица может быть выпущена в природу", - сообщил Денис Мишин, генеральный директор "Орнитария".

Дмитрий, конечно, собирается следить за дальнейшей судьбой спасённого коршуна и мечтает увидеть его здоровым и снова взмывающим в небо.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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