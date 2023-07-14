В Москве открывается фестиваль "Дачное Царицыно"

Программа фестиваля насыщенная

Отдых для интеллектуалов! "Царицыно" на 10 дней станет дачным. Там открывается фестиваль, который вернёт нас на 100 лет назад.

Оказаться на русской даче конца времён Тютчева и Коровина - эта мечта достижима! Театр под открытым небом, высокая классика, музыка, выставка живописи - и всё это за разговором и чаепитием. Так и проводили лето москвичи начала прошлого века.

Программа фестиваля - для любого зрителя. Ближе к вечеру - спектакли и концерты для взрослой публики. Ну а первая половина дня посвящена детской аудитории.

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