В Кремле прокомментировали попытку атаки беспилотников на Курскую АЭС

Попытка провалилась

Враги России не оставляют попыток нанести удары по российской территории. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал предпринятую Украиной попытку атаки Курской атомной электростанции при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Песков подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны работает — и работает эффективно. Все необходимые меры предпринимаются, цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сбитый в Курчатове беспилотник-камикадзе самолетного типа взорвался всего в четырех километрах от Курской атомной электростанцией (АЭС). Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

В "Росатоме" заверили, что предприняты все необходимые меры безопасности на объектах ядерной энергетики в России, ситуация находится под контролем.

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