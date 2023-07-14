Песков: ЧВК "Вагнер" как юрлицо "не существует и не существовала"

Вопрос находится на рассмотрении

Вопрос о статусе частных военных компаний в России будет рассматриваться.

Об этом а пятницу, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент ЧВК "Вагнер" как юридическое лицо "не существует и не существовала".

"Этот вопрос будет на рассмотрении", - добавил представитель Кремля (цитата по ТАСС), отметив, что вопрос о юридическом статусе ЧВК "достаточно сложный".

Накануне президент России Владимир Путин дал интервью газете "Коммерсант". Российский лидер заявил, что ЧВК "Вагнер" в России с правовой точки зрения не существует.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует", - сказал глава государства.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

29 июня Владимир Путин встретился с Пригожиным. Встреча длилась около трех часов, на ней, по словам Дмитрия Пескова, "президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения".

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