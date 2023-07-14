ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: ЧВК "Вагнер" как юрлицо "не существует и не существовала"

13:16
  • пятница
  • 14 июля 2023

Вопрос находится на рассмотрении

Вопрос о статусе частных военных компаний в России будет рассматриваться.
Лукашенко не исключил задействование ЧВК "Вагнер" для обороны

Об этом а пятницу, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент ЧВК "Вагнер" как юридическое лицо "не существует и не существовала".

"Этот вопрос будет на рассмотрении", - добавил представитель Кремля (цитата по ТАСС), отметив, что вопрос о юридическом статусе ЧВК "достаточно сложный".

Накануне президент России Владимир Путин дал интервью газете "Коммерсант". Российский лидер заявил, что ЧВК "Вагнер" в России с правовой точки зрения не существует.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует", - сказал глава государства.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

29 июня Владимир Путин встретился с Пригожиным. Встреча длилась около трех часов, на ней, по словам Дмитрия Пескова, "президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.