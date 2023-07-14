Песков объяснил условия выхода иностранцев из российского бизнеса

Россия отвечает на действия других стран

Формирование властями России ряда условий для иностранцев для выхода из российского бизнеса является ответной мерой. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что правительство действительно на фоне беспрецедентных агрессивных действий в адрес России в других странах принимает меры для защиты российской экономики и, в первую очередь, отечественных компаний.

Именно так нужно относиться к подобным решениям, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее "Ведомости" писали, что, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, разработан список из десяти требований, которые иностранным инвесторам необходимо выполнить при выходе из российского бизнеса. В частности, запрещается заключение с продавцом опциона обратного выкупа на срок более двух лет. Если такое соглашение все же заключено, бывший владелец обязан заплатить рыночную цену за возврат бизнеса.

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их собственное решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"