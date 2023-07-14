ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил условия выхода иностранцев из российского бизнеса

13:18
  • пятница
  • 14 июля 2023

Россия отвечает на действия других стран

Формирование властями России ряда условий для иностранцев для выхода из российского бизнеса является ответной мерой. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Isuzu Motors покидает российский рынок

Он подчеркнул, что правительство действительно на фоне беспрецедентных агрессивных действий в адрес России в других странах принимает меры для защиты российской экономики и, в первую очередь, отечественных компаний.

Именно так нужно относиться к подобным решениям, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее "Ведомости" писали, что, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, разработан список из десяти требований, которые иностранным инвесторам необходимо выполнить при выходе из российского бизнеса. В частности, запрещается заключение с продавцом опциона обратного выкупа на срок более двух лет. Если такое соглашение все же заключено, бывший владелец обязан заплатить рыночную цену за возврат бизнеса.

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их собственное решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.