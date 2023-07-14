Человек погиб при разгерметизации баллона на урановом комбинате на Урале

Погиб человек

Один человек погиб из-за разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана на Уральском электрохимкомбинате (УЭХК).

Предприятие находится в городе Новоуральск Свердловской области. ЧП произошло в цехе 53. Причина смерти сотрудника УЭХК – стала именно механическая травма, рассказал "Звезде" исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций "Ростатома" Андрей Тимонов.

Как сообщил собеседник ТАСС, остальные работники завода успели эвакуироваться. Угроза химического заражения отсутствует. Причина произошедшего пока неизвестна.

"Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует", - сообщили в пресс-службе УЭХК.

Уральский электрохимкомбинат (УЭХК) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана.

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран, уточняет "Коммерсант". ОГФУ относится к ядерным материалам и подлежит государственному учету и контролю.

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