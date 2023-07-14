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На Ореховом бульваре украли арт-объект в виде лошади

15:04
  • пятница
  • 14 июля 2023

Виновных быстро нашли

На Ореховом бульваре украли лошадь. Не настоящую! Арт-объект, но в натуральную величину. Момент кражи зафиксировала камера наблюдения.

Видно, как из двора ночью два человека в неизвестном направлении уносят лошадь. Злоумышленников уже задержали. Ими оказались приезжие. Они рассказали, что украли лошадь ради забавы. А ещё и мотоцикл сожгли. Потому что не смогли его завести.

Общий ущерб составил почти 200 тысяч рублей. Подозреваемые сейчас под подпиской о невыезде.

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Кража скульптуры лошади
Кража скульптуры лошади
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