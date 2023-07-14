На Ореховом бульваре украли арт-объект в виде лошади

Виновных быстро нашли
На Ореховом бульваре украли лошадь. Не настоящую! Арт-объект, но в натуральную величину. Момент кражи зафиксировала камера наблюдения.
Видно, как из двора ночью два человека в неизвестном направлении уносят лошадь. Злоумышленников уже задержали. Ими оказались приезжие. Они рассказали, что украли лошадь ради забавы. А ещё и мотоцикл сожгли. Потому что не смогли его завести.
Общий ущерб составил почти 200 тысяч рублей. Подозреваемые сейчас под подпиской о невыезде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"