В Кремле сочли чрезмерными опасения последствий запрета смены пола

Соответствующий закон приняла Госдума

Все экспертные замечания к законопроекту, запрещающему в России смену пола, были заранее проработаны. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что, с учетом этого, "какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны", поскольку "соответствующие оговорки сделаны", сообщает "Интерфакс".

14 июля Госдума приняла законопроект, запрещающий смену пола за некоторыми исключениями (при наличии врожденных патологий у детей).

Ко второму чтению к текст документа внесли ряд корректив. В частности, в случае смены пола одного из супругов будут аннулировать браки, а сменившим пол запретят усыновлять детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о запрете смена пола, заявил, что это решение защищает наших граждан, детей. Он указал в своем Telegram-канале, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — это "чудовищная тенденция" и "путь, ведущий к вырождению нации". Для России такое недопустимо, подчеркнул политик.

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