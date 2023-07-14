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Зеленский заявил об отсутствии риска вторжения из Белоруссии

13:59
  • пятница
  • 14 июля 2023

Он сослался на данные военной разведки

Угрозы вторжения на Украину со стороны Белоруссии нет. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, украинский президент Владимир Зеленский по результатам очередной ставки с участием командующих украинской армии и главы ГУР Минобороны Украины.
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По словам Зеленского, "с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует", сообщает РИА Новости.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что достаточным основанием для военного ответа Москвы и Минска станет применение Киевом военной силы против России или Белоруссии. Также ответ может последовать на вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Союзного государства.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что западные страны решили разыграть силовой сценарий смены власти в Белоруссии. С этой целью членов незаконных вооруженных формирований обучают в Польше, Литве и на Украине.

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