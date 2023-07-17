Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Новолуние в Раке
Овны
Новолуние в Раке снова привлечет ваше внимание к домашним делам и проблемам. Возможно, потребует внимания и заботы старшее поколение вашей семьи.
Тельцы
Писатели, блогеры, журналисты могут смело начинать новые проекты - время пришло! Всем остальным можно браться за дела, связанные с документами, бумагами.
Близнецы
Новая работа или неожиданный источник дохода очень близко! Даже если вы в отпуске, просматривайте почту, чтобы не пропустить оффер своей мечты.
Раки
Новолуние в вашем знаке – это, по сути, второй день рождения. Загадывайте сегодня желания, планируйте перемены, но предпринимать что-то пока еще рано.
Львы
Вам стоит уйти в тень и не навязываться окружающим. Это прекрасное время для медитаций, внутренней работы, отпуска в глуши, на природе или поездки на ретрит.
Девы
Социальная жизнь заметно оживится. Вас ждет новый волнующий опыт и даже если вы не сразу придете к успеху, со временем станете значительно увереннее в себе.
Весы
Для амбициозных представителей знака Новолуние в Раке – важный день года. Именно сегодня гороскоп советует вам составить бизнес-план или записать свои мечты и главные цели.
Скорпионы
Вопросы дальних поездок, судов, составления юридических документов закружат вас. В течение четырех недель у вас будет время разрешить их с максимальной выгодой для себя.
Стрельцы
Разгар лета, а вам приходится заниматься налогами, кредитами, документами. Если лень тратить на это время, заплатите специально обученным людям и отдыхайте.
Козероги
Новолуние в противоположном знаке открывает новую главу в личной жизни. Те, у кого есть отношения, смогут их улучшить, а свободные представители знака – встретить свою судьбу.
Водолеи
Вам пора отправиться к врачу, тренеру или фуд-коучу, чтобы вернуться в хорошую форму. Впереди целый месяц, когда звезды будут помогать вам в этом.
Рыбы
Изменить свой стиль, прическу, гардероб, записаться к косметологу или стилисту – у вас впереди интересный период! Занимайтесь собой, украшайте себя, вам это нужно!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"