Зампред Совбеза посетил полигон

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области.

Зампред Совбеза осмотрел боевую технику и пообщался с командирами. Боевое слаживание на полигоне только началось, Медведев попросил поделиться своими соображениями по улучшению процесса.

По итогам этой поездки Медведев представит доклад президенту Владимиру Путину о ходе подготовки будущих участников специальной военной операции на Украине.

"Результатом будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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