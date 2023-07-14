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Путин утвердил выплаты пострадавшим при возведении фортификаций

14:21
  • пятница
  • 14 июля 2023

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, выполняющим работы, связанные с фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях субъектов Российской Федерации.

Дополнительные социальные гарантии предоставляются в случае гибели таких лиц, а также увечий, полученных в результате обстрелов, взрывов и разрушений криминогенного характера при исполнении этих должностных обязанностей.

Если человек погиб, его родственникам выплатят 5 млн рублей, если человек получил травмы, ему полагается 3 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее были установлены выплаты для жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. С 15 июня им выдавали единоразовые выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости.

До этого выдавали выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве меры единовременной поддержки. Глава региона Вячеслав Гладков заверил, что региональные власти постарались избежать дополнительных формальностей, поскольку "жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры".

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