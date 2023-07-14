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ЮАР анонсировала встречу лидеров стран БРИКС

14:39
  • пятница
  • 14 июля 2023

Однако поездка Владимира Путина на саммите БРИКС еще не подтверждена

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия Индия, Китай, ЮАР), который запланирован на август, состоится очно при участии лидеров всех пяти стран участниц. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, президент африканского государства Сирил Рамафоза, сообщает Eyewitness News.
В ЮАР заявили, что будут рады приезду Путина на саммит БРИКС

Ранее политический советник посольства африканского государства в Москве Дау Фермак заявил, что ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там.

Дипломат напомнил, что приглашения направлены всем главам государств, хотя есть сложности, касающиеся участия президента России из-за ордера Международного уголовного суда на арест Путина.

14 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия России в саммите БРИКС "пока до конца не определен, продолжаются обсуждения".

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