Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО

Политик оговорился и рассмеялся

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении Североатлантического альянса.

Конфуз произошел во время пресс-конференции в Берлине. Шольц отвечал на вопрос журналиста о будущем месте скандинавской страны в НАТО.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", - заявил Шольц и рассмеялся со своей же ошибки (цитата по ТАСС).

В феврале 2023 года в Елисейском дворце (Франция) Шольц и президент Украины Владимир Зеленский перепутали флаги своих стран. Канцлер встал около украинского, а Зеленский – около флага ФРГ. После небольшой заминки политики поменялись местами.

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