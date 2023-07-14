Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО

Политик оговорился и рассмеялся
Канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении Североатлантического альянса.
Конфуз произошел во время пресс-конференции в Берлине. Шольц отвечал на вопрос журналиста о будущем месте скандинавской страны в НАТО.
"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", - заявил Шольц и рассмеялся со своей же ошибки (цитата по ТАСС).
В феврале 2023 года в Елисейском дворце (Франция) Шольц и президент Украины Владимир Зеленский перепутали флаги своих стран. Канцлер встал около украинского, а Зеленский – около флага ФРГ. После небольшой заминки политики поменялись местами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"