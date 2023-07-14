Неблагодарность киевского режима вызывает у европейцев возмущение

Украина окончательно потеряла суверенитет

233-ю годовщину взятия Бастилии Франция встречает без свободы, равенства и братства. Главный раздражитель - Эмманюэль Макрон, которому люди не могут простить ни пенсионную реформу, ни долгое бездействие в ситуации с уличными беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка. Во время традиционного смотра войск на Елисейских полях президента Пятой республики освистывают.

Гильотина, как Людовику XVI, Макрону, конечно, не грозит. Но толпа уверенно скандирует: "В отставку!" Соцопросы подтверждают: почти 80 процентов французов уверены, что глава государства не справился с поставленными задачами.

Неспокойно и по другую сторону Ла-Манша. В Великобритании - самая продолжительная в истории страны забастовка врачей-интернов. Молодые медики отказываются выходить на работу - как минимум пять дней. Требуют повысить зарплату на треть. Уже сейчас, как пишет газета Independent, почти 8 миллионов человек ждут своей очереди на лечение. Среди них - даже пациенты с онкозаболеваниями. Парализована и работа скорой помощи. Премьер Риши Сунак вместо решения проблем своей страны думает о поддержке Киева.

Возмущение европейцев вызывает неблагодарность украинского режима. Премьер-министр Венгрии так прямо и заявил сегодня: в Киеве у власти находятся агрессивные шантажисты. Владимир Зеленский, по словам Виктора Орбана, только требует, не проявляя порядочности. И полностью при этом зависит от Запада.

"Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности, все получает от Европы и США. При этом конфликт на Украине может закончиться, как только этого захотят в Вашингтоне. И весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждет ответа", - добавил Орбан.

Ждут ответа и жители США. И чем дольше ждут, тем ниже падает рейтинг Джо Байдена. Отсюда - и его довольно неожиданное заявление, сделанное в Хельсинки, под занавес евротура. О том, что украинский конфликт все-таки не может тянуться годами.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России", - сказал Байден.

Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам. Но только с учетом ее требований, касающихся, в первую очередь, обеспечения безопасности России. Запад в ответ продолжает накачивать Украину оружием. Бронетехника, системы ПВО, кассетные боеприпасы. Накануне Конгресс США большинством голосов отклонил инициативу группы республиканцев о запрете на поставки этих бомб. Вашингтон шаг за шагом ведет мир к эскалации.

"НАТО - это аналог "Титаника". Он уже столкнулся с айсбергом под названием Украина. Но мы делаем все возможное, чтобы создать видимость, что ничего не произошло. Для этого Швецию тянут в альянс. К Турции, которой ранее не давали истребители F-16, обращаются и вдруг сообщают, что она сможет их получить, если поддержит вступление Швеции в альянс.Так что, похоже, США из кожи вон лезут, чтобы попытаться спасти НАТО. Но нам это не удастся", - отметил Дуглас Макгрегор, бывший советник президента Трампа.

Именно на внешнюю политику Байден делает упор в своей предвыборной кампании. Ведь внутри страны - скандал за скандалом. Последний - с кокаином в Белом доме - усердно пытаются замять. В спецслужбах США заявили, что не нашли ответа на вопрос, кто забыл белый порошок в резиденции президента. Улики искали почти две недели: отсматривали записи с камер, изучали списки посетителей, проверяли отпечатки пальцев - все якобы впустую. Расследование окончено.

Эту темную историю, естественно, вовсю использует другой кандидат в американские президенты Дональд Трамп. Намекает, что наркотики принадлежат Хантеру Байдену. А может быть, даже и его отцу. Уж слишком странно порой ведет себя на публике престарелый глава государства.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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