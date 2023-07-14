ВС России отразили за сутки три атаки на краснолиманском направлении

В Запорожской области поражен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу об отражении трех атак ВСУ за сутки на краснолиманском направлении, потери радикалов составили до 90 военнослужащих.

На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 70 украинских военных и артсистему М777 производства США, на южнодонецком и запорожском направлениях - до 210 боевиков и еще одну артсистему М777.

Кроме того, в Запорожской области поражены склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ и шесть складов боеприпасов.

Также в в ДНР и Запорожской области уничтожены пункты управления трех бригад ВСУ.

Средствами ПВО России за сутки перехвачены девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уничтожены 14 украинских беспилотников.

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