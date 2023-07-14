Собянин: около 480 тыс учащихся перевезли автобусы "Мосгортранса" в рамках проекта "Музеи - детям"

Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что за прошедший учебный год в рамках проекта "Музеи - детям" автобусы "Мосгортранса" перевезли около 480 тыс. учащихся.

Столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения с 2018 года могут заказывать бесплатный транспорт для посещения музеев и выставочных залов, напомнил глава города.

"Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов - за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц. Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет - их уже больше 950", - добавил Собянин.

По словам мэра, в списке площадок, куда ученики могут попасть бесплатно, - больше 110 государственных музеев и выставок, негосударственных и ведомственных организаций.

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