Три человека пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области.

Погибла женщина 1939 года рождения. Пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала SHOT, пенсионерке оторвало ногу, она скончалась от потери крови.

В результате обстрела загорелись три жилых дома. По словам местных жителей, всего было десять прилетов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные регулярно обстреливают приграничные территории Курской, Белгородской и Брянской областей России. На территории Брянской области действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

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