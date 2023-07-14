Шольц: Берлин не удивили поставки кассетных боеприпасов Киеву

Такое решение приняли США

Германия не была удивлена решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик пояснил, что Берлин узнал об этом решении напрямую из Вашингтона, а не из средств массовой информации, поэтому при официальном оглашении данного решения удивления не было.

По словам Шольца, Соединенные Штаты мотивировали поставки кассетных боеприпасов нехваткой боеприпасов других типов. Канцлер ФРГ также заявил, что Берлин не будет комментировать суверенные решения других стран, сообщает РИА Новости.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что "в нынешней ситуации Германия не может стоять на пути США, поэтому германские власти не должны мешать США поставлять на Украину кассетные боеприпасы. При этом политик подчеркнул, что позиция политического руководства Германии относительно использования в локальных конфликтах кассетных боеприпасов остается неизменной: Берлин привержен конвенции по запрещению таких боеприпасов.

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