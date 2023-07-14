Дни киевского режима сочтены

Анонсированное западными странами контрнаступление ВСУ закончится физическим устранением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать - это погибнуть", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что политическое руководство Украины исчерпало все возможности для мирного урегулирования конфликта с Россией. По его словам, после сокрушительного поражения ВСУ в зоне СВО российские власти не позволят лидерам киевского режима безнаказанно находиться у власти.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие недовольны приказами Владимира Зеленского.

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