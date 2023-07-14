Ветеранам СВО дали еще одну образовательную льготу

Ее обсудили на заседании рабочей группы наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"

Ветераны специальной военной операции смогут рассчитывать на курс профессиональной переподготовки в отечественных вузах объемом не менее 250 часов, а также на курс повышения квалификации объемом не менее 16 часов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обратил внимание, что итогом переобучения для вузов должно стать трудоустройство выпускника. В этом направлении активное содействие оказывает Минтруд России

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что крайне важно, чтобы предлагаемые к освоению специальности были востребованы на рынке труда с перспективой трудоустройства сразу после завершения обучения, сообщает ТАСС.

К 16 июня статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников специальной военной операции (СВО). В России реализуется комплекс мер поддержки ветеранов боевых действий, которые постоянно совершенствуются.

Ранее Минобрнауки России подготовило проект постановления кабмина, который предоставит возможность участникам специальной военной операции переходить с платного обучения на бюджет. Как указал глава Минобрнауки Валерий Фальков, "здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет".

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