Пора на покой? Прошлое, настоящее и будущее Джо Байдена

Все президенты США старели в два раза быстрее своих сверстников

Никто не в безопасности - вы не поверите, но это про Байдена. Не в том смысле, что он опять разговаривал с призраками или падал на ровном месте. А в том, что, оказывается, 80-летний президент США весьма несдержан на язык, орет на подчиненных, может послать их матом и вообще запугал сотрудников так, что на ковер к нему они отправляются исключительно как в нашем детском стихотворение - "Мы с Тамарой ходим парой". Надеясь, что один, если что, отобьет у разбушевавшегося президента другого.

При Джо Байдене Белый дом прошел несколько стадий трансформации, его уже называли: домом престарелых, публичным домом, наркоманским притоном. И вот теперь - дурдом. Причем эти обидные определения резиденции президента американские же журналисты дают не просто так, а потому что еженедельно появляется очередной веский повод усомниться в нормальности не только Байдена, но и всей его администрации.

За два с половиной года Белый дом не только рассказал, что 46-й президент облизывает тарелки, спит в кислородной маске, но и показал, как он лижет мороженое, нюхает посторонних детей, не держится на ногах, засыпает во время международных конференций и постоянно что-то невнятно мямлит, несет чушь, а еще обидно шутит на острые темы.

Байден смеётся, а социологи рапортуют, что образ мерзкого невменяемого старикашки американцам крайне неприятен, поэтому и рейтинг одобрения сонного Джо стабильно колеблется в районе 30-40 процентов, не выше. По версии же аналитиков, во всех неудачах президента нужно винить исключительно его администрацию.

"Сотрудники Байдена плохо справляются со своей работой! Да, ему 80 лет, и вам, черт возьми, лучше позаботиться о том, чтобы он не упал на песок с мешком. У вас не должно быть видеоизображений, на которых президент спотыкается или идет не в ту сторону", - возмутилась Мика Бжезински, ведущая телеканала MSNBC.

Впрочем, не исключено, что Байден просто никого не хочет слушать и в нелепые ситуации попадает лишь из-за своего дрянного характера. Если верить свежей утечке из Овального кабинета, Байден настолько свиреп, вспыльчив и страшен в гневе, что в Белом доме его прозвали "старый крикун".

А ведь только заступив на должность президента, он огласил главное правило нахождения в Белом доме – взаимное уважение. И за нарушение норм приличия обещал увольнять.

Тот факт, что Байден требует делать так, как он говорит, а не так, как он поступает, по версии не только врачей, но и известных политиков, лишь доказывает - у американского президента действительно идут необратимые процессы старения.

"Я не врач, но один из признаков деменции – когда у людей происходят ужасные приступы гнева. И я скажу всем вам, что эта информация о приступах гнева Байдена стала последним кусочком пазла", - отметил Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, Великобритания.

И все же вброшенная в прессу и сейчас активно раскручиваемая история про злобного Байдена может быть и пазлом совсем из другой истории. Так как прозвище "свирепый Джо" звучит гораздо лучше, чем "сонный Джо", то не исключено, что Байдену просто начали менять имидж в рамках новой избирательной кампании. И сейчас перед политтехнологами стоит задача – сделать так, чтобы все раз и навсегда забыли про неуклюжего дедушку на пляже, который с трудом тянет невесомый шезлонг и с еще большим трудом снимает с себя футболку.

"Мы не хотим видеть президента лежащим на солнце с обнаженной грудью и напоминающего труп. Когда Обама ездил на Гавайи, он по крайней мере ходил купаться. Когда Кеннеди отправился купаться в Санта-Монике, на него набросилась толпа женщин. Даже Рейган купался в Тихом океане", - вспомнил Джесси Уотерс, политический обозреватель Fox News.

Очаровать женщин своими мышцами Байдену уже вряд ли удастся, а вот создать образ президента, сильного духом, - еще можно попробовать. Тем более, что, как утверждают американские историки, практически все президенты США, как и их коллеги по всему миру, были невыносимы – и это нормально. Рохля руководить страной не сможет - для этого нужен железный характер, ну а вспыльчивость - это уже побочный эффект от груза ответственности.

"Одна из причин, по которой Джордж Вашингтон казался хладнокровной мраморной фигурой, заключается в том, что он стал экспертом в управлении своим темпераментом. Томас Джефферсон бросал свою шляпу на пол, прежде чем растоптать ее. Гарри Трумэн был известен гневными письмами. И тирады Билла Клинтона, как правило, сотрудники терпели за закрытыми дверями Белого дома, а не на публике", - пишут СМИ.

В Овальном кабинете позволял себе выругаться и предшественник Байдена - Дональд Трамп. Как утверждают очевидцы, однажды он сорвался даже на высокопоставленных военных чиновников. Назвал их молокососами и наркоманами и заявил, что с такими, как они, он бы на войну не пошел.

Трамп и даже Обама часто позволяли себе быть эмоциональными и на публике. И, как считают американские журналисты, это не вредило их имиджу, потому что они умеют контролировать свой гнев. У Байдена же это пока не получается. Ну или уже не получается.

Чтобы исправить свой имидж, у Байдена остались считанные дни. Или даже часы. Потому что американские аналитики уже стали публиковать тревожные статьи с анализом оптимального варианта для досрочной отставки Джо и его добровольного отказа от участия в президентской гонке 2024 года, чтобы у Демократической партии появились шансы на победу.

Уйдя на покой прямо сейчас, у Байдена есть шанс продлить остатки своей активной жизни. Американские ученые утверждают, что все президенты США старели в два раза быстрее своих сверстников, а от ранней смерти их спасала лишь современная медицина. Уж больно работа вредная.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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