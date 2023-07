Там, где живут чудовища: кто, как и зачем будет контролировать наши сны

Маркетологи не скрывают амбиций

Ученые Массачусетского технологического института снова перевернули представления о возможностях науки. Они придумали, как создать устройство, меняющее сны. Что это будет - пока не очень ясно. То ли гаджет, на который, как на блесну, во сне можно будет ловить новые гениальные идеи, вроде таблицы Менделеева. То ли даже с виду опасная "черная коробочка" с силиконовым Фредди Крюгером. То ли и вовсе система, как в фильме "Начало". И ладно бы это. Есть кое-что и пострашнее: устройством, меняющим сны, уже заинтересовался бизнес. Особенно рекламный. А он легко может превратить любой сон в кошмар.

Вряд ли кто-то когда-то задумывался, кто же он - этот загадочный мистер Сэндмен, о котором в середине 50-х годов прошлого века пели голливудские красавицы. И которым солисты легендарной "Металлики" пугали:

Keep you free from sin,

Till the Sandman he comes…

Каждый американский ребенок знает: если не будешь спать, придет Песочный человек, или, как его еще называют, Сеятель. И насыплет в глаза волшебной пыли. От которой снятся сны. Все это, конечно, детские сказки. Только вот механизм образования снов человечеству непонятен до сих пор. Есть лишь гипотезы.

Насколько все в действительности сложно, не берутся судить даже ученые. Ведь ночью работают те отделы головного мозга, которые не задействованы днем, а наша личность полностью раскрывается, снимая все социальные табу и запреты.

"Сон - это царство вагуса. Это вам любой врач скажет. Когда у нас с вами находится в активном состоянии парасимпатическая нервная система. Отвечающая в любой стадии сна быстрого, медленного за восстановление организма. В этом сне существует еще так называемая фаза быстрого сна. Когда мы с вами видим сновидения. И если мы в этот момент просыпаемся, то можем получать информацию, которая отвечает за гениальное прозрение. Сегодня все физиологи, нейрофизиологи вам не скажут, откуда приходят гениальные мысли в нашу голову", - отметил Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Таблица Менделеева, модель строения атома и обычная швейная машинка. Все это когда-то приснилось их создателям. Как и "Искушение святого Антония" или "Постоянство памяти". Ну, а "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения" - фактически ответ на главный вопрос о том, как великому Сальвадору Дали все это могло прийти в голову.

"За 10 или 15 минут до того, как вы заснете, перед глазами появляются фантастические картины. Очень маленькие, яркие и иррациональные. Я просто ловлю их и стараюсь точно передать", - рассказывал Дали.

Главное - вовремя проснуться. Сам Дали для этого брал в руки металлическую ложку, которая с громким звуком падала на пол, когда он глубоко засыпал. Иначе - никакого эффекта! Доказывают графики электрической активности нашего мозга. Это и есть гипнагогия – пограничное состояние между явью и сном. Его изучали в Массачусетском технологическом институте. Ортопедическая кровать, правильные температура и освещение, расслабляющая музыка. Не эксперимент – мечта! В таких условиях у подопытных измеряли индекс креативности. Просили выполнить творческие задания после пробуждения в правильный момент. Участники эксперимента буквально фонтанировали гениальными идеями. Писали стихи, решали сложнейшие логические задачи. Так что встать с той ноги - по-настоящему важно.

"Состояние гипнагогии, как и состоянии сновидения, может подсказать нам некоторые ответы на вопросы. Например, если человек много думает про какую-то информацию, задачу, проблему и не может ее решить в состоянии полного сознания, он погружается в сон. С одной стороны, кора расслабляется, если можно так выразиться. Ее функция ослабевает. С другой стороны, мозг продолжает анализировать информацию и какие-то неожиданные, как сейчас модно говорить, инсайды мы можем поймать", - объяснила София Черкасова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог.

Получается и утро вечера мудренее?! Хотя кому в век высоких технологий важны эти формальности. Благодаря разработке Команды мечты (это официальное название группы специалистов американской лаборатории сна) ловить эти самые инсайды стало значительно проще. Любой может стать сновидцем.

"Мы начинали с обычной перчатки. Снабдили ее несколькими электродатчиками, которые били вас слабым разрядом тока в нужный момент. Потом добавили еще несколько нужных девайсов, чтобы сделать нашу разработку функциональной и красивой. Получилось что-то футуристичное, в неоновых тонах", - говорят ученые.

Суперполезный и модный девайс называется "Дормио" - десятки датчиков будят владельца в нужный момент, так что сны остаются в памяти. Это вам не какая-нибудь простая металлическая ложка Сальвадора Дали. Высокие технологии! Рынок – переполнен! Техника на грани фантастики. Человечество мечтает управлять снами. Для начала - хотя бы своими. Чтобы, например, осознанно летать во сне и наслаждаться этими ощущениями. Воспроизводя их в нужный момент и ощущая себя сверхчеловеком.

"Осознанное сновидение известно давно. Есть особая категория снов, когда человек понимает, что он спит. Как только вы начинаете это понимать, у вас появляется возможность контролировать происходящее во сне. Так что осознанные сновидцы любят это делать. Например, они могут летать во сне", - указал Кен Паллер, профессор физиологии.

Все как в блокбастерах и романах писателей-фантастов. Впрочем, из голливудского - только спецэффекты. Во всяком случае - пока.

Можно, например, бросить курить, если внушить, что табак пахнет тухлым мясом. Эту манипуляцию, как и многое другое, специалисты проводят в состоянии гипнагонии. Но можно ли действительно "взломать" чужой сон?

"Можно создать образ какой-то, который, по сути говоря, навязчивый. Знаете, как бывает музыка навязчивая в голове, когда вы услышали где-то какую-то мелодию и она потом вас преследует. Это нормальное явление. Точно так же можно создать недоверие к чему-то, сомнения в чем-то. Понимаете, в принципе, из вас зомби сделать невозможно. Потому, что продолговатый мозг, отвечающий за безопасность, не даст навязать вам что-то. Но внести какие-то сомнения, перегрузить, спутать ваше направление мысли и идеи когнитивных свойств - да, может", - отвечает Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Маркетологи не скрывают амбиций – 77% опрошенных хотели бы использовать сны для рекламы. То есть транслировать ее напрямую в мозг.

"Прежде всего, наверное, взломать сон могут попытаться ученые. У маркетологов это вряд ли эффективно получится. Но, тем не менее, за столько лет существования какой-никакой медицины пока что это не удалось. И ученые не очень-то уверенно владеют пониманием того, что же с нами на самом деле происходит, когда мы спим. Если человек лучше узнает какой-то процесс, это открывает возможности к тому, чтобы процессом управлять и его улучшать", - продолжает Черкасова.

Но возможно и с точностью до наоборот. Ведь кроме милого и добродушного Песочного человека, есть и другой, куда менее симпатичный персонаж. Фредди Крюгер. Который наводил ужас именно в мире снов. И пусть "Кошмар на улице Вязов" - плод фантазии голливудских сценаристов, но ведь именно сон разума рождает чудовищ.

