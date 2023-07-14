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В Финляндии заявили, что помощь Киеву не является благотворительностью

15:50
  • пятница
  • 14 июля 2023

НАТО не даст гарантии безопасности Киеву

Предоставляемая странами Запада военная и финансовая помощь Украине не является благотворительностью. Об этом в интервью Financial Times заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

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По ее словам, ведущие страны ЕС и НАТО должны понять, что оказываемая киевскому режиму помощь в виде регулярных поставок тяжелого вооружения не является благотворительностью, поскольку Украина "борется" за благосостояние европейской нации. 

"Я бы не сказала, что есть какая-то усталость, и я надеюсь, что ее никогда не будет", - заявила Валтонен.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на данный момент НАТО не может обеспечить Украине гарантии безопасности из-за возможности эскалации конфликта с Россией.     

Ранее военные аналитики издания Sky News заявили, что высказывания главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о неблагодарности украинского президента Владимира Зеленского указывают на усталость Запада от конфликта на Украине.

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