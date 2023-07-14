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Минобороны Китая заявило об укреплении связей с российским флотом

15:39
  • пятница
  • 14 июля 2023

Москва и Пекин продолжают наращивать сотрудничество

Визит российских корветов в Шанхай еще более укрепил традиционную дружбу между Военно-морским флотом России и ВМС Китая. Об этом рассказал в пятницу, 14 июля, официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
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Как подчеркнул чиновник, этот визит углубил дружеские обмены и деловое сотрудничество между Москвой и Пекином.

Тань Кэфэй заверил в готовности КНР работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что российско-китайские отношения основаны на коренных интересах двух стран и народов, а благодаря совместным усилиям постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития.

Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК КНР по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и Китай во второй половине 2023 года планируют провести ряд важных контактов на высоком уровне. Он подчеркнул, как "важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений".

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