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СКР потребовал поместить Чекалиных под домашний арест

15:56
  • пятница
  • 14 июля 2023

Блогеров обвиняют в неуплате налогов

Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Валерии и Артему Чекалиным — с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.

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В СКР пояснили это тем, что супруги, нарушая наложенные запреты, "опосредованно пользовались интернетом и общались со свидетелями по уголовному делу".

Решать вопрос об изменении меры пресечения предстоит суду, заседание по этому вопросу пройдет до конца дня 14 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Позже в отношении пары было возбуждено еще одно уголовное дело — о легализации (отмывании) средств в особо крупном размере.

Адвокат блогеров заявил, что они полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой, поэтому защита ждет "какой-то положительной реакции на инициативу".

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