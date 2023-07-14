Президент Израиля осудил решение Швеции одобрить сожжение свитка Торы

Иерусалим призывает страны ЕС объединиться против Стокгольма

Израиль осуждает правительство Швеции за выданное "либеральными политиками" разрешение на сожжение свитка Торы в ходе предстоящей акции перед посольством еврейского государства в Стокгольме. Об этом в ходе очередной пресс-конференции для журналистов заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг", - заявил Герцог, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что действующие власти Стокгольма занимаются откровенным подстрекательством к совершению актов "чистой ненависти" в отношении религиозных меньшинств. По его словам, такая политика не только не имеет ничего общего с проявлением свободы слова, но и наносит невосполнимый ущерб внешнеполитической репутации Швеции.

Он также добавил, что все цивилизованные страны должны немедленно объединиться против Швеции для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее в издании Helsingborgs Dagblad сообщили, что демонстрация с сожжением устава НАТО прошла на юге Швеции без происшествий.

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